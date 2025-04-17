兩年收回8000個濫用公屋單位　等於節省80億元建築費

當局提出修訂《房屋條例》建議引入「嚴重濫用公屋」的新罪行，立法會今日(17日)開會討論。房屋局局長何永賢表示，房委會至今年2月底，約兩年半內已收回8,000個被濫用或違反租約的公屋單位，相當於一條大型屋邨。她又指當局立法原意，是期望加強罰則，被發現可招致嚴重後果，例如可監禁一年，令有關人士馬上停止有關行為，讓居民更自律；而若有中介協助出租公屋單位，以從中獲利，都會同時被起訴。

截至今年2月底，房委會在約兩年半內已收回8,000個被濫用或違反租約的公屋單位，等於節省80億港元以上的建築費。何永賢解釋指，現時若有人不在公屋居住，例如長期移居外地並出租單位以賺取收入，被發現的最大後果只是交回單位，故當局因應以往經驗而提出修訂條例，令到打擊濫用公屋的措施更具阻嚇力。

被問到若有人在單位每日長時間「直播帶貨」，是否屬於違規。何則認為，若有關人士在單位生活，並非將單位視作店舖並用於貨物交易，亦無為鄰居帶來滋擾、無違反嚴重濫用的情況，但她強調要視乎行為細節，如果單位被用作店舖用途，當局可直接發出遷出通知書。

至於房協會否跟隨做法，何坦言房協只有3萬個租戶，為房委會的約4%，房協可從租約方面入手處理。