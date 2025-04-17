科學節明日起開鑼　首辦市集活動體驗　大部分免費部分需預約

2025香港科學節明日(18日)起在一連10日香港科學館舉行。籌劃的科學館夥拍超過50個單位，推出超過100項不同形式科學活動，其中包括「科學市集」、科學工作坊、講座、研討會、電影欣賞、導賞團及實地考察。大部分活動免費，部分活動則需事先在網上提前預約。

今年科學節以「共創『理』想」為主題，科學館地下展覽廳部分區域已化身成「科學市集」，設有15個活動攤位，包括虛擬無人車遊戲、無人機展示、以虛擬實境遊覽香港地質公園、本地動物的標本展示、及學習運用科學方法辨別寶石的真偽。場內亦設科學示範、小型展覽和小型科學工作坊。市民可寓學習於娛樂，體驗科學趣味。

另外，科學節亦設「裘槎科學周」，邀請世界各地的科學傳意團隊作科學表演；繁殖和修復珊瑚礁石、製作電動三輪車工作坊；拯救香港海龜工作和人工智能在日常生活中應用的講座；科幻電影《星際啟示錄》(2014)和《人工智能》(2001)電影欣賞，以及火山探知館導賞等。

康樂及文化事務署署長陳詠雯表示，香港地方雖小，但有不少令全球受惠的科研成果和發明，例如可以秒速接收和傳送大量資訊的光纖網絡，以及可更安全而準確地測量胎兒患上遺傳病機率的無創產前診斷。她期望透過多元的活動，令市民了解香港充滿動力的科研環境，以及本地的科普教育機構和組織如何同心協力，普及科學知識，推動科學及科技的發展。

科學節由明天至本月27日舉行。活動香港科學館與8個政府部門、10所大專院校及25個科學組織合作舉辦。市民入場科學館仍需付常設展覽標準票價，即約20港元。