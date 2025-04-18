女子孕吐入院輸液後身亡　家屬質疑死因

陝西省綏德市27歲女子袁玲（化名）日前因孕吐，入住通用環球西安西航醫院，住院期間接受輸液後死亡。家屬要求院方封存患者在事發當日使用的所有液體及藥物，以了解是否輸液導致其死亡。西安市衞健委也已就家屬訴求，與院方協調。

袁玲的兄長稱，妹妹3個月前懷孕，之後每半個月在西航醫院檢查一次身體。她上周一（7日）例行檢查，上周四（10日）因孕吐問題住院，並一連兩日接受輸液。到上周六（12日）她因孕吐不適，護士再替她輸液，她之後出現呼吸困難，意識漸轉模糊。內媒周一（14日）從院方死亡紀錄上發現，袁玲入院時被診斷為「妊娠劇吐」，入院後院方給了「禁飲食、靜脈補液、止吐等對症治療」。她死亡當天，「如廁後突發性出現胸悶、氣短、四肢麻木，血壓、血氧飽和度下降，心律失常」，經院方連續搶救210分鐘後，於同日下午1時24分宣告臨床死亡。

據指在上述死亡紀錄，以及由袁玲男友和醫生簽字的病情評估告知書上，均沒有關輸液的敍述。死者家屬提供一份由醫生簽字的病危通知書內容顯示，袁玲當時臨床診斷為「呼吸、心跳驟停原因待查」，並提出重症心肌炎、肺栓塞、急性肺水腫及低鈉血症等多個需要落實的問題方向。