生父女友虐死3歲童案開審　生母盼判極刑

上海3歲男童黃某澈去年8月遭生父女友虐待致死案有新進展。死者生母馬女士稱，案件周四（17日）上午在上海市第一中級人民法院開庭審理。馬女士表示，作為孩子的母親，一定會給孩子討個公道，希望能對被告處以極刑。當日經數小時庭審，案件擇期宣判。馬女士當庭暈倒，已被送醫。

馬女士和丈夫黃某離異後，孩子原本跟隨自己生活，去年1月24日，黃某稱母親病重想見孫子最後面，將孩子帶走，期間兩人因孩子的撫養權問題也發生過爭執。同年8月底，孩子突然送入醫院治療，馬女士趕到醫院時，醫生說小孩已經腦死亡。馬女士又指，黃某及其趙姓女友原本不打算通知她，是醫生堅持要生母到場。去年9月4日晚孩子終離世。

根據上海市公安局浦東分局開山的鑑定意見書，男童因鈍性外力作用致顱腦損傷，引起中樞神經系統功能障礙死亡。有影片顯示，男童在醫院時，腿部、背部和頭部有多處瘀青，腿部疑似有一圈咬痕。馬女士稱，趙女長期虐待、毆打孩子，有時會讓他在高溫日曬下站立。馬女士指出，趙女曾在醫院承認咬傷男童，「而且態度非常囂張」。馬女士透露，公訴機關以虐待罪和故意傷害致人死亡罪追究趙某的刑責。