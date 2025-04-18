美認定中國主導海運不合理　將對華船按載貨量收費

美國貿易代表辦公室周四（17日）發公告，認定中國針對海運、物流和造船業爭奪主導地位的行為是不合理的，給美國商業帶來了負擔或限制，因此可以根據《貿易法》第301條和第304條採取行動，擬對所有停靠在美國的中國建造和擁有的船隻根據所載貨物量收取費用，用於振興美國造船業。美方當日已要求與中國政府進行磋商。

2024年3月12日，5個美國全國工會提交請願書，要求調查中國針對海運、物流和造船業爭奪主導地位的行為、政策和做法，美國貿易代表依據《貿易法》第302條款審查請願書中的指控並決定展開調查。貿易代表辦公室認為，中國爭奪市場主導地位的策略是不合理，它取代外國公司，剝奪市場導向企業及其工人的商業機會，減少了競爭並產生對中國的依賴，增加了風險並降低供應鏈的彈性。由於北京對其經濟參與者和這些領域擁有極其強大的控制力，中國尋求主導地位的目標也是不合理。中國爭奪市場主導地位的行為削弱了美國海事、物流和造船業的商業機會和投資，為美國貿易帶來負擔或限制，同時限制競爭和選擇，依賴和脆弱性造成經濟安全風險，破壞供應鏈的彈性。

貿易代表辦公室採取有針對性的行動，將分兩階段進行，180天後執行第一階段措施，對中國船東和經營者按每次美國航次的淨噸位收取費用，在隨後幾年逐步增加；根據淨噸位或貨櫃對中國製造船舶的營運商收取費用，在接下來幾年內逐步增加；為鼓勵美國製造的汽車運輸船，對外國製造的汽車運輸船根據其容量收取費用。3年後開始第二階段行動，為激勵美國建造的液化天然氣船舶，限制透過外國船舶運輸液化天然氣的限制，限制將在22年內逐步增加。

此外，美國貿易代表辦公室正在根據總統的海事行政命令，對岸邊起重機和其他貨物裝卸設備徵收的擬議關稅徵求公眾意見。貿易代表格里爾表示，船舶和航運對於美國的經濟安全和商業的自由流通至關重要，特朗普政府的行動將開始扭轉中國主導地位，解決對美國供應鏈的威脅，並發出對美國製造船舶的需求信號。

中國外交部發言人林劍周五（18日）回應指，中方此前已就有關問題多次闡明立場，願在此重申徵收港口費、對貨物的裝卸設備加徵關稅等措施，損人害己，既推高了全球的海運成本，擾亂了全球產供鏈的穩定，也會增加美國國內通脹壓力，損害美國消費者和企業利益，最終也無法振興美國造船業。中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，中方將採取必要措施捍衞自身合法權益。