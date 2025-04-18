復活假港人「海陸空」外遊　一家大小衝大阪賞櫻料使5萬元

復活節長假正式開始，港人「海陸空」離境外遊，各個關口均見人潮！機場亦不例外，整大清早一直人流如鯽。有旅客無懼地震等的風險，如常出發到日本、泰國旅遊，亦有人「玩偏點」出發到蒙古(外蒙)看風景，料花費數以千計港元。

在早上8時，機場各個辦理登機櫃位均垃起長龍，以香港快運櫃位為例，長龍繞了7至8個彎，料有數以百人等候，大部分都提着大件行李，相信打算在日韓等地「血拼」，亦有小朋友騎着電動行李，十分逍遙。另有不少旅行團正等待客人前來報到。而在離境閘口，情況更加墟冚，人頭湧湧，連走動亦不夠空間。

吳先生一家大小出發到日本大阪賞櫻。他提到小朋友放假才有機會出行，會留在當地10天，料花5萬港元。被問到近期流傳的地震預言，他指不擔心會出事，會詢問酒店逃生的安排，亦已買了保險做足準備。

鄭先生與朋友一行5人去泰國芭堤雅遊玩4天。他表示早在數個月前已計劃行程，雖然緬甸最近發生大地震，泰國曼谷亦受影響，但鄭相信芭堤雅應該不太受影響，始於與緬甸相隔一段距離，預計4天行程每人花約3,000港元。

Evan則前往蒙古首都烏蘭巴托旅遊，打算玩6天。他提到當地屬比較「冷門」的旅遊目的地，但由於網上見到風景優美，因此想前往親身感受一下。他又說，中日韓等熱門地方已多次前往，「去到有點悶」，寧願去得偏門一點，料花費約5,000港元。