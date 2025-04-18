東九龍系統擬增設藍田北站　順安站移近聯合醫院

東九龍智慧綠色集體運輸系統討論多年，政府今年初表示有意更改走線，增設藍田北站。運輸及物流局長陳美寶今日(18日)透露，會在藍田公園附近新增藍田北站，順安站則會移近聯合醫院，並以無人駕駛系統為目標。她相信，項目落成時間可較原本預計的2034至2038年，提早一年甚至更多。

陳美寶在電視節目透露，東九龍系統會在藍田公園附近新增藍田北站，順安站則會移近聯合醫院。她解釋，新走線是考慮到技術和成本，將原本由馬游塘通往油塘東的一公里穿山隧道縮短，加設藍田北站。壓低成本之餘，希望惠及更多居民，形容為雙贏方案。她又指，以往市民前往聯合醫院，很多時會乘搭港鐵到觀塘站，然後轉乘小巴，或步行上坡到聯合醫院。她表示，當局希望能將順安站的走線移近聯合醫院，並趁機在該站附近增設天橋系統接駁行人。

東九龍系統將於明年公開招標，當局會考慮本港、內地以至海外技術，甚或合資經營。陳美寶稱會以無人駕駛系統為目標，融資安排採用「鐵路加物業」發展模式，期望透過一地多用，除了馬游塘車廠的兩幅用地，亦研究在走線附近增加一至兩幅地納入發展範圍。她表示，不等招標完結就敲定走線，會同步開展法定程序和諮詢地區，相信落成時間可較原本預計的2034至2038年，提早一年甚至更多。

政府早前向立法會提交文件，東九龍系統全長約7公里，擬設8個車站，包括彩虹東、馬游塘、寶達、秀茂坪、順安、順利、彩雲和油塘東，連接港鐵彩虹站及油塘站。系統主要在專屬高架道上運作，由馬游塘至油塘近藍田北的一段則建議以隧道形式運作，但亦會探討非隧道形式的可行性。政府目標於2026年招標，2027年批出合約，2033年或之前完工。