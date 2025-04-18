4人涉偽造罷免連署案遭聲押　藍營群起抗議倡倒閣

台灣台北地檢署近來大舉偵辦針對罷免民進黨立委的偽造連署案，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，周四（17日）搜索約談黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川到案，檢察官偵訊後認為4名被告有串滅證之虞，周五（18日）依偽造文書、違反個資法等罪嫌向法院聲押禁見。

國民黨主席朱立倫周四緊急召開記者會，號召該黨黨公職及支持者到台北地檢署外集結「戰獨裁」，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及大批民眾到場聲援，台北市警方曾7度舉牌勸導、警告、命令解散及制止。台北市中正一警分局周五表示，將針對朱立倫、立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃3人違反《集會遊行法》部分，報請檢察官指揮偵辦；台北地檢署則稱會依法處理。

蔣萬安周四現身聲援時，喊出立法院應該推動倒閣，用立委改選對賴清德進行不信任投票，引發外界關注。他周五再表示，自己不是立委也沒有任何國民黨職，賴清德若因此解散立法院會，有更全面角度決定台灣走向。朱立倫同日指出，任何對台灣民主有幫助，任何能讓獨裁者下台或悔悟的任何方式，他們都沒有排除。