機場島自動車測試項目去年展開　運輸署指運作大致暢順

運輸署去年11月底批出首個自動駕駛車輛先導牌照，署長李頌恩日前視察在北大嶼山機場島進行的路面測試情況，了解項目的最新進展，並試乘自動駕駛私家車。署方表示，測試項目至今運作大致暢順，做到高度自動化駕駛，即國際標準第四級，技術水平與內地以至世界各地相若。

運輸署今日(18日)在社交平台表示，機場島自動車測試項目至今運作大致暢順，自動駕駛私家車往來機場四號停車場、機場北交匯處及航天城交匯處等，行經不同場景的路段及與其他車輛共用道路時表現穩定，同時亦遵守讓路予行人、按交通燈號指示停車等道路安全原則行駛，做到高度自動化駕駛，即國際標準第四級，技術水平與內地以至世界各地相若。自今年2月中起，相關測試項目的自動車由每次一輛增至5輛，讓系統收集更多有用數據。測試期間，自動車上長駐經訓練的後備操作員，以在有需要時接管車輛操控。

運輸署至今發出兩個自動駕駛車輛先導牌照，除北大嶼山的測試外，還有西九文化區的測試項目，署方會密切監察項目進展，有序地推動自動車在香港的發展和應用。署方又提到，政府引進的新一批重點企業夥伴包括研發智能交通項目的人工智能企業，將為香港的智能運輸科技注入新動能。