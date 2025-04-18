全運會沙排測試賽維園舉行　微雨無阻健兒較量　惟觀眾零丁

全運會沙灘排球測試賽今日(18日)一連3日在維園舉行，首日分上午及下午兩節進行。3日合共有9隊男子隊伍和8隊女子隊伍參加。不過，天公似乎不作美，不時下起微雨，而觀眾席只見零星數人。

沙灘排球測試賽在銅鑼灣維多利亞公園舉行，有主場和副場，同時進行比賽。首日分為兩節，第一節由早上9時半開始，而第二節則在下午4時開始。不過，今日天氣不穩，整個早上都陰陰沉沉，間中下起毛毛雨，濕度又偏高。但似乎無阻參與健兒比併，扣殺、攔網、救球不斷。他們完成小組賽後會進入淘汰賽。

有廣東選手表示，大會搭建的人工沙灘感覺很好，再加上比賽時場內會播放音樂，氛圍熱鬧，有信心正式比賽時能發揮到最佳表現。不過，看台上的人僅「小貓三四隻」，布滿空櫈。但亦有球迷專程來觀賽，並舉起手機拍下精彩的一刻。有觀眾指能在維園觀賞沙灘排球比賽的機會是十分難得。

測試賽由全運會香港賽區統籌辦主辦，公眾門票已透過中國香港排球總會派發，而賽事舉行期間會預留小量門票於現場派發，市民可在公眾入口處領取門票。明天賽事由中午12時至晚上8時半；後天賽事則由中午12時至晚上8時。而賽事前後，比賽場地向外伸延兩公里範圍將為臨時限制飛行區，除獲正式授權的小型無人機外，限制其他小型無人機進入。