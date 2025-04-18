環球資源展覽一連四日舉行　2千企業展示15萬件科技產品

「環球資源二期香港展」於亞洲國際博覽館舉行，展期由今日起至下周一(21日)，涵蓋移動電子展、智能家居、安防及家電展、品質生活展、家居及餐廚用品展，共四大專業貿易展。展覽有超過2,000間出海企業参展，合共展示15萬件產品。

環球資源香港展及海外展業務副總裁高嘉顯認為，展覽是全球採購生態革新的重要窗口，企業開拓新市場、展示競爭力的重要舞台。主辦方認為，全球貿易環境複雜、市場競爭日趨激烈，企業出海模式正由「被動適應規則」轉向「主動創造需求」。

高嘉顯指展商出海的核心邏輯在於通過市場多元化布局，有效應對外部環境的不確定性，並透過産品差異化戰略構建品牌的不可替代性。他又強調，雖然人工智能等前沿技術，是幫助企業突破市場准入壁壘的有力工具，但要形成持續競爭優勢的關鍵在於具備全域視角，將技術、場景、情感及設計等元素深度結合，而非單純依靠技術和功能的堆砌。以創新尋求突破。

主辦方指，會在本屆展會中實現人工智能深度應用，成為推動行業革新的核心動力。而在全球市場競爭日益激烈，他們指傳統賽道增長空間受限的背景下，部分新銳出海品牌展商瞄準Z世代消費群體需求；多家行業龍頭企業正透過鞏固技術優勢、持續技術創新，引領行業轉型升級。