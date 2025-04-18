「家姐細佬後援會」今日成立　海洋公園冀推動大熊貓保育

熊貓「家姐細佬後援會」今日(18日)成立，兩位星級契爸還在現場為後援演唱會創作的主題曲，更與一班會員一同探訪大熊貓。海洋公園表示，很高興能成立後援會，希望為粉絲帶來更多福利以及推廣大熊貓保育。另外，典禮舉行期間還有播出近期為「家姐」和「細佬」磅重片段，兩熊貓各自都已成長至約18公斤。

海洋公園公司主席龐建貽稱，兩隻大熊貓寶寶自誕生以來就吸引很多人支持，香港大熊貓官方專頁目前亦已累積逾15萬名支持者。園方很高興正式成立「家姐細佬後援會」，希望能透過官方渠道，為大熊貓粉絲帶來更多專屬福利，同時推廣大熊貓保育工作。此外，之後還會推出更多精彩的大熊貓主題活動及體驗。

契爸之一的陳卓賢表示，在得知能成為「家姐」和「細佬」的星級契爸時，自己便構思創作一首歌曲，作為送給牠們的見面禮。這次能體驗照顧大熊貓，再合唱歌曲，非常難忘。希望透過音樂，讓更多人關注大熊貓及保育的重要性。另一契爸姜濤則表示，最難忘的是拍攝MV時，「家姐」和「細佬」展現出十足的可愛模樣且非常活潑，還主動靠近玻璃打招呼，很有明星風範。希望大家多來探望牠們，並一同支持大熊貓保育工作。

在典禮期間，海洋公園還透過影片公布了「家姐」和「細佬」近期的體重。「家姐」現時體重約17.7公斤，「細佬」體重則約18.5公斤。飼養員Mandy表示，牠們目前都重約18公斤，但體重會不時輕微浮動。Mandy還表示，龍鳳胎現在已經「大個仔」、「大個女」，不太需要飼養員再幫助太多了。

另外，於典禮過後一眾熊貓粉絲還與兩位星級契爸一同探訪了「家姐」和「細佬」，並分享從護理員獲得的盈盈、樂樂、「家姐」和「細佬」趣味小知識，場面十分熱鬧。