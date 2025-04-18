省直機關人員誣告同事當間諜　遭政務撤職

國家安全部周五（18日）公布一宗誣告案例，某省直機關工作人員舉報同事當間諜，卻被證明是捏造事實構陷，最後依規受到留黨察看兩年、政務撤職處分，降職降級並調離原崗位。

12339網絡舉報平台前年12月收到一條內容詳盡細節充實的舉報線索，舉報人嚴某自稱是某境外諮詢公司員工，舉報某省直機關工作人員張某違規接受境外有償諮詢並提供情報。嚴某不僅提供了張某具體的個人資料和境外經歷，還詳述對方通過中間人秘密出賣情報收取間諜經費、大搞錢情交易的細節。國安機關初步核查確認，張某是某省直機關涉密工作人員，但深入調查後證實其從未與該境外諮詢公司聯繫，更不存在接受不明經費的情況，最終排除其間諜嫌疑。

國安機關發現，嚴某並非境外諮詢公司員工，他和張某在同一省直機關工作，因個人恩怨一直對張某懷恨在心。他某天偶然看到一則重點單位人員接受境外有償諮詢洩密被處理的案例，便產生移花接木陷害張某的想法，捏造虛假舉報。辦案幹警表示，嚴某所為嚴重干擾國安機關工作，根據《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》規定，如借舉報之名故意捏造事實誣告陷害他人應依法處理，如構成犯罪則要追究刑事責任。