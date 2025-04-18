一連5日國際試食節開幕　大批市民入場掃貨兼試食

香港國際試食節暨優質食品博覽今日(18日)起，一連5日在灣仔會展舉行，場內雲集超過30個國家及地區美食品牌及展商，匯聚了環球特色食材、食品及伴手禮，參展商推出了1元一盒鯪魚球、10元一支紅酒和榴槤買一送一等超值優惠吸客，今日展覽開幕，大批市民入場，不少人在場內大啖試食，氣氛熱鬧。

出席活動的批發及零售界立法會議員邵家輝表示，特色展覽可以帶來其他國家及地區的特色食物，促進本地市道，亦可以吸引遊客，凸顯了本港國際大都會的形象。

東網記者現場觀察，現場人頭湧湧，有港式小食、參茸海味、金華火腿及其他美酒佳餚，不少參與人士邊走邊試吃。現場有不少特別優惠，例如1港元一盒鯪魚球、10港元一支紅酒和榴槤買一送一等，大會更準備了總值超過100萬港元的豐富禮品大派送，讓入場人士即場感受「試食、搶購、獲禮」 的三重驚喜。

會場精心打造三大特色美食專區，例如「星級環球美食殿堂」、「飲嘢文創市集」等，同時引入「Sho-Chan」及「Baby Shark」兩大國際人氣IP品牌，開設限定商店。適逢復活節長假期，大會精心策劃復活節嘉年華，現場設置四大主題區即「競技活動區」、「玩創手工藝區」、「搞怪打卡區」、「舞台表演區」。