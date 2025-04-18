中國印尼「2+2」外長防長會議　將在京召開

中國外交部周五（18日）宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅及國防部長董軍將於下周一（21日）在北京主持召開中國印尼外長防長「2+2」對話機制首次部長級會議，印尼外長蘇吉約諾、防長沙夫里將來華參會。

外交部發言人林劍表示，今年是中印尼建交75周年，在兩國元首親自關心下，兩國建立並啟動上述對話機制，這是中國建立的首個部長級「2+2」的機制，體現了兩國合作的戰略性和高水平。會議期間，王毅和董軍將跟蘇吉約諾和沙夫里，討論雙邊關係、兩國政治安全與防務合作、國際地區合作等議題。中方願與印尼用好該對話機制，推動兩國友好互信和戰略協作不斷邁向更高水平。

另外，王毅周四（17日）向「全球南方：弘揚萬隆精神，共同邁向現代化」主題圓桌會發表書面致詞，提到強權政治、單邊霸凌仍在破壞國際規則，製造分裂對立，世界再次走到關鍵十字路口。他強調，必須繼承弘揚萬隆精神，更緊密團結合作，共同維護以聯合國為核心的國際體系，踐行真正的多邊主義。印尼副外長寧喬恩發表主旨演講，亦提出全球南方必須擰成一股團結力量，反對單邊主義，共同維護發展權益。