大型活動門票相關網上騙案增　議員倡門票實名制

近年有涉及大型活動門票的網上騙案。

網上騙案猖獗，近年騙案不少與演唱會等大型活動門票有關。執法部門資料顯示，去年損失金額最大的一宗相關案件，事主被騙近百萬港元。有議員認為，熱門活動門票供不應求，市民難循官方渠道購買，讓黃牛黨及騙徒有機可乘，認為設立門票實名制對市民有保障。

民間反詐騙大聯盟發起人、議員吳傑莊在電台表示，門票實名制不一定會阻礙進場時間，舉例早前欖球比賽等活動的門票也採取實名制，亦容許透過手機應用程式轉讓門票。

而立法會將會討論銀行業修訂條例草案，促進銀行之間分享資料及保障客戶。吳傑莊認為，銀行若針對一些涉及可疑戶口、重複金額或較高額度的交易，可向客戶發送警示等信息，有助市民識別及防止騙案發生。

香港電商協會會長李基銓在同一節目表示，網購問題在於不安全的支付方式，市民若透過第三方購物平台及透過第三方支付平台進行交易，是更加安全的方法。他解釋，第三方支付平台如「中間人」，確保交易正常發貨及送遞後才放款，對雙方也有保障。但第三方支付平台牽涉信用卡等，衍生手續費，需要透過協商由買家或賣方承擔。

他又表示，市民普遍使用的支付工具並非第三方支付平台，但建議政府、金管局或銀行考慮成立仲裁機構，賦權該支付工具運作成第三方支付平台，每次交易抽取低額手續費去成立基金，若買賣雙方在交易期間發生爭拗，可以用以支付，保障雙方權益。