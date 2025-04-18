宋濤稱大陸是台商後盾　批民進黨賣台引戰必敗

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤周四（17日）在江蘇南京，會見中國國民黨前主席洪秀柱一行人。宋濤批評，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場、倚外謀「獨」，強調「賣台引戰」必定失敗，「台獨」分子必遭懲處。宋濤周五（18日）另向台商強調，大陸是他們的堅強後盾，美國發起的關稅戰改變不了大陸經濟基礎穩、韌性強、長期向好的基本態勢。

宋濤會見洪秀柱時表示，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸必須統一也必然統一的歷史大勢沒有變。他們將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，維護台海和平穩定，擴大兩岸交流合作，深化融合發展，與台灣同胞一道推動國家統一和民族復興。洪秀柱同意目前世界遭遇百年不遇的大變局，全球到處是軍事衝突、種族滅絕，貿易戰、金融戰、關稅戰等衝突煙硝四起，把整個世界秩序全部搞亂，弄得全世界人心惶惶。她也批評「台獨」分子在台灣高空走鋼絲，但要走絕路不要拖着2,300萬人一起走；強調兩岸一定要攜手並進，共同謀求兩岸發展。

國台辦周五（18日）在南京舉辦台商代表座談會，宋濤表示將研究解決台商台企面臨的問題和困難，提出切實可行的政策措施，希望台商台企積極參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟。與會台商代表批評，美國濫徵關稅嚴重衝擊全球貿易秩序，給部分外向型台企帶來一定壓力和影響；強調廣大台資企業始終與大陸同心同行，堅決擁護支持國家對美國採取的反制措施，有信心一起打贏這場關稅戰，並在大陸實現持續健康發展。