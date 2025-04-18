十四屆全國人大常委會第十五次會議　本月27至30日舉行

十四屆全國人大常委會第四十二次委員長會議周五（18日）上午在北京人民大會堂舉行，會上決定十四屆全國人大常委會第十五次會議本月27至30日在北京舉行，建議屆時審議民營經濟促進法等草案、全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格報告以及有關任免案等。

委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第十五次會議審議民營經濟促進法草案、傳染病防治法修訂草案、原子能法草案、仲裁法修訂草案；審議委員長會議關於提請審議生態環境法典草案的議案；審議國務院關於提請審議國家發展規劃法草案的議案、關於提請審議監獄法修訂草案的議案、關於提請審議關於授權國務院在中國（新疆）自由貿易試驗區暫時調整適用種子法有關規定的決定草案的議案；審議國務院提請審議批准中國和沙特阿拉伯關於民事和商事司法協助與合作的協定議案、提請審議批准中國和埃塞俄比亞關於移管被判刑人的條約議案。

委員長會議亦審議通過全國人大常委會2025年度工作要點和立法、監督、代表、外事工作計劃，審議通過了十四屆全國人大三次會議重點督辦建議選題。