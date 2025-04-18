虎門大橋今年10月起大修　擬分段封閉施工約1年

內媒周五（18日）報道，1992年興建、1997年通車的廣東虎門大橋將迎來大修，預計工程今年10月開工，2027年12月完工。施工工期為27個月，期間會封閉道路施工12至15個月，擬採取分段封閉作業，項目實施範圍內總投資約15.5億元人民幣（約16.5億港元）。

東莞市發展和改革局近日發布《關於〈G9411莞佛高速公路虎門大橋段安全韌性提升工程社會穩定風險分析報告（東莞）〉評估前的公示》顯示，虎門大橋段多座橋樑在長期重載車流下，承載能力不滿足要求，耐久性顯著下降。項目擬在廣州南沙區和東莞虎門鎮對莞佛高速公路虎門大橋段既有道路及橋樑實施安全韌性提升，項目建設不涉及新增用地用海，建設內容包括部分橋樑構件養護、橋面鋪裝更換、交安機電設施升級改造、過江段橋樑耐久性處置等，全面提升全線結構物安全韌性。

項目擬採取15項風險防範措施，其中第8項要求降低施工對居民生活干擾，促進社區和諧。此外，施工時交通高峰禁止佔道，避免影響居民日常出行；並採用分段封閉作業，保障道路部分正常通行。營運期項目要改善交通，恢復貨車通行，帶動沿線商業發展，吸引企業和投資者，對周邊地價和房價產生積極影響，實現風險防範與價值提升。