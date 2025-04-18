逝者捐贈器官遺愛人間　伊院辦「道謝道愛之行」致敬

受華人社會傳統思想影響，本港器官捐贈數字一向偏低。伊利沙伯醫院今日(18日)於社交平台上就分享一名病人葉先生遺愛人間的故事。他透過遺體捐贈，成功捐出肺部及肝臟，令另外幾名危重病人重獲新生。而伊院為表對葉先生無私捐獻的敬意，就舉行了全港首次「道謝 道愛之行」(Honor Walk)，多名醫護人員及葉先生的親友於移植手術當日，在病房走廊向這位「無名英雄」致敬，陪他走完人生「最後一程」。

該次器官移植手術，已經是葉先生進行的第16次手術，亦是他最後一次手術。不過，今次手術卻與以往不同，透過他捐出的肺部及肝臟，能為數名危重病人帶來重生的希望。葉太當日看着丈夫從病房被推到手術室，回想起兩人一路走來的經歷，感受到丈夫的愛，及其無私救人的大愛，亦感受到「施比受更為有福」，並對醫院的安排表示感謝。

伊院指，「道謝 道愛之行」不僅是一個儀式，而是「愛的表達」，並希望以此作起點，讓更多人理解並支持器官捐贈這項崇高的行為。

據政府數字，《中央器官捐贈登記名冊》至今登記人數約為39萬人。過去4年間，成功作出遺體或活體捐贈的人士，每年共有約50至60人。不過，現時每日單單輪候腎臟捐贈的人士就有逾2,400名。