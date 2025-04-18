地盤安全紙未驗先批　議員倡「打卡」堵漏洞

工業意外「一宗都嫌多」，政府雖在政策、執法和宣傳等多方面推動職業安全，但日前申訴專員公署報告就指出，本地建造業的職安措施問題叢生，特別是「合資格人士」的簽表制度，竟出現安全紙「未驗先批」的情況。有議員認為，必須採取針對性措施，禁絕安全紙的弄虛作假；此外，建議政府的工務工程，在競標過程設立「工地安全表現」合格線，對職安健表現欠佳的競標承建商實行一票否決，以促使承建商遵守職安守則。

身兼工會理事長的議員黃國指建造業的職安措施，無論制度或政策層面都相當嚴謹和完善，然而執行方面則好像形同虛設。現時建造業在施工前需由「合資格人士」檢查設施或工作環境是否符合安全的做法，申訴專員公署的報告就掲露，有棚架還未搭建完畢，竟獲「合資格人士」事先簽署「棚紙」確認安全；亦有個案是簽署數張指定表格，述明起重機處於安全操作狀態，其實相關人士並無進行測試及檢驗。

鑑於現時「合資格人士」簽署的安全紙只交承建商備存，待勞工處職安主任巡查時才出示的做法，會形成一段空白時間「造假」，黃國認為，若要求「合資格人士」簽表後需在現場「打卡」，連同拍攝時間和檢查清單一併交予勞工處備存，料可減低造假機會。至於涉嫌安全紙「未驗先批」的「合資格人士」，勞工處除提出檢控外，亦應將其失當行為轉介其註冊機構，以審視其專業資格或採取紀律行動，並轉介執法機構追究行使虛假文書的刑事罪行。

儘管前年已修訂職安健修訂條例，加強罸則，但黃國主張政府工務工程的競標過程中，加大「工地安全表現」的標書評審評分佔比，或設立「工地安全表現」合格線，把未能達到職安表現的承建商「一票否決」，通過提高中標門檻，以促使承建商在職安方面投放多資源。