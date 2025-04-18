中國三項文獻遺產　入選世界記憶名錄

聯合國教科文組織周四（17日）宣布將74項文獻遺產列入世界記憶名錄，包括中國「隨州曾侯乙編鐘」、「少林寺碑碣」，以及中國與斯里蘭卡聯合申報的鄭和遺存「布施錫蘭山佛寺碑」。世界記憶項目與世界遺產項目、世界非物質文化遺產項目並稱為聯合國教科文組織三大遺產類旗艦項目，中國列入世界記憶名錄項目已增至18項。

編鐘是獨屬於中國的打擊樂器，曾侯乙編鐘出土於湖北省隨州市，距今超過2,400年，是規模最大、音律最全、保存最為完整的編鐘。曾侯乙編鐘上共發現3,755個銘文，是目前已知唯一存世公元前5世紀長篇系統音樂理論文獻，記錄「一鐘雙音」等中國先秦樂律體系。曾侯乙編鐘作為國家一級文物，出土至今僅演奏過三次，最近一次是1997年在湖北省博物館，應香港回歸錄製交響曲。

嵩山少林寺始建於公元495年，也是中國功夫發源地之一，此次入選少林寺碑碣總計499通，涵蓋帝王御書、官府文告、書畫藝術、詩詞曲賦等諸多內容，是研究中國佛教史、武術史和古代社會重要實物資料。

布施錫蘭山佛寺碑刻鐫刻於1409年2月15日，是鄭和下西洋期間所立石碑，最初刻製於南京龍江寶船廠，鄭和第3次遠航時把它帶到錫蘭山，即當今斯里蘭卡。它是全球唯一發現刻有中文、泰米爾文和波斯文的石碑，展現海上絲綢之路文化交流。石碑於1911年在斯里蘭卡西南海岸加勒市涵洞發現，目前保存在斯里蘭卡首都科倫坡國家博物館。