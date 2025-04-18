一周3宗戰機事故　台空軍叫停主力機隊飛行訓練

台灣空軍經國號、幻影2000戰機在過去一周內，相繼發生三宗事故，飛行安全引起關注。空軍司令部周四（17日）下令，周末暫停飛行訓練兩天，僅維持戰備警戒及地面學科訓練。

空軍司令部解釋指，全軍近期將完成為期兩周的漢光電腦輔助指揮所演習，為緩解人員與機務狀況，因此延續歷次漢光演習結束後的做法，暫停飛行訓練，讓各部隊可安排官兵休補假、機務檢整及地面學科課程，預計下周一（21日）起恢復各項日常勤務。周末期間若部隊考量訓練進度等因素，仍可呈報司令部評估核可後執行飛行訓練任務。假日期間雖沒有飛行訓練，但戰備警戒及升空伴飛不明機任務仍然持續，不受影響。

台灣空軍第一戰術戰鬥機聯隊同一架經國號戰機於上周四（10日）及周三（16日），降落澎湖馬公基地時突然爆胎。第二戰術戰鬥機聯隊一架幻影2000-5戰機周四在台中清泉崗基地準備起飛時，因引擎機械故障而放棄起飛。空軍司令部表示，事故原因仍由督察長室調查中。

台灣空軍以「天駒部隊」為代號，輪流派遣清泉崗及台南基地的經國號戰機前進部署至澎湖，擔任台海第一線防空警戒任務，可比本島飛行部隊多3至5分鐘攔截反應時間。過去為每年4月至10月進駐，隨著解放軍軍機擾台頻次越密集，目前已經改為全年度駐防。

截至周五（18日）清晨6時的過去24小時內，台軍偵獲解放軍11架軍機、6艘艦隻及3艘公務船持續出海擾台，其中7架次軍機曾跨越海峽中線進入台灣北部及西南空域活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控及應處。此外，台軍17個後備旅今年將獲得850架小型偵察無人機，基礎訓練會在陸軍無人機訓練中心展開，中高階訓練則與民航局共同負責。