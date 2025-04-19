北大公路南亞女暈倒路肩　親友揮手截車求援　熱心速遞員停車協助

北大嶼山公路發生一件好人好事！有網民上載一條貼文，且附有一條長1分03秒的車Cam片，顯示在昨日(18日)中午12時58分，貼主指其座駕沿北大嶼山公路往九龍方向行駛，至近東涌變電站，發現前方路肩有人倚在石壆旁，有兩人在旁攙扶，另兩名非華裔男子則向駛經車輛揮手求援；貼主座駕即駛入路肩停下，兩男隨即跑前向其求助，車上1名身穿網購平台的速遞員落車跑往現場，影片至此完結。貼主提及，當時見到該批人身上貼有跨境汽車公司的貼紙，希望巴士公司「注意一下」。

至於該批南亞裔男女為何在公路上，有網民揭開迷底，稱事發前與他們在東薈城同坐跨境巴士往皇崗口岸，當巴士駛至北大嶼山公路，其中1名南亞漢要求司機停車，指其朋友不適需往醫院，司機於是把車停在路肩，讓該批人士落車，該名網民稱相信其中一名南亞裔女子因暈車浪不適，故要成車人冒險在公路停車，讓他們落車，並稱好彩冇意外發生。

執法部門表示，昨日下午1時04分，一名輕型貨車司機報案，指上址有人感覺眩暈，於是將車停在路肩等待救護員到場。警員經調查後，列作發現「病人」處理。