東方日報A1：復活節逾131萬人離境　港舖苦守空城

復活節4日長假期昨日展開，截至晚上9時，已有接近71萬人次港人離境，若加上此前兩日的離境港人，估計逾131萬港人經「海陸空」離境外遊，香港頓成空巢！旺角及尖沙咀昨午格外冷清，僅少數名店及連鎖商舖稍見人流，與邊境口岸逼爆、機場、高鐵站人山人海的盛況儼如兩個世界。雖有市民表示會留港遊玩「撐香港」。但百貨業界估計，復活節假期的生意下跌約10%，餐飲業更估計生意較平日少25%。

昨早7時，西九高鐵站已擠滿離境外遊的市民，離港大堂擠得水洩不通，不少人都拖着大篋細篋及一抽二掕排隊準備離境，鄰近高鐵站的柯士甸站亦人頭湧湧，大批市民在此出站、朝着高鐵站方向緩步前進。早上8時的機場亦情況相似，各個辦理登機櫃位均排起長龍，以香港快運櫃位為例，長龍繞了7至8個彎，料有數以百人等候，大部分都提着大件行李，相信打算在日韓等地「血拼」。而在離境閘口，情況更加墟冚，人頭湧湧，連走動亦不夠空間。

日前旅遊業議會透露，復活節假期港人外遊人數比往年多，期間有3,000多個旅行團出發，過半是高鐵團，大多數去廣東省以外地區，包括貴州、桂林、長江三峽等。部分旅行社包起全卡高鐵組織旅行團，一卡提供600多個位出發去長沙、張家界或汕頭。有旅行社負責人表示，今年復活節內地團較去年多八成，高鐵產品亦增兩成。

截至昨晚9時，逾80.1萬人次經各陸路及機場口岸出境，包括近70.6萬港人人次，其中以羅湖最多，有逾14.5萬人次。其次是落馬洲支線口岸，亦有近14.3萬人次，深圳灣口岸亦有逾10萬人次；西九龍高鐵站亦錄逾7.1萬人次。至於機場，入境處亦錄得逾6.1萬港人人次出境。另一方面，入境的人次僅近21.2萬，變相單計昨日香港「淨流出」49.4萬人次。

離境者如洪流，香港鬧市則十分冷清，記者昨午分別到旺角亞皆老街及尖沙咀等鬧市，街上人流沒因為長假期而明顯大增，與平時的周末相若。上址雖是旅遊熱點，但因內地並非假期，街道似較平日人流疏落，甚至道路亦見寬闊，店舖生意未見有假期效應。

尖沙咀名店林立的廣東道、栢麗購物大道行人路雖然較多人，但仍然「路路暢通」。多間名店外亦未見人排隊，海港城雖然已推出快閃免費泊車3小時及消費獎賞，但人流與往日無異，商舖客流平平。

北上大潮下，有市民留港消費，稱會吃下午茶等，料花費數百港元。亦有港人稱會到郊外遊玩，亦會趁假期四處消費。

百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，復活節不屬傳統消費旺季，即使商場舉辦節日活動帶動人流，對吸引旅客有幫助，但仍是「旺丁不旺財」，加上訪港旅客消費模式改變，零售生意整體或有約10%跌幅。

林預料，適逢轉季，冷氣機、抽濕機等家電銷情會較好。而市民已習慣網購，建議商戶轉型並開拓電商，推出有特色產品吸客。

餐飲聯業協會會長黃家和則指，業界與本地商場合作提供「二人同行、一人免費」等優惠，吸引市民留港消費。惟參考清明節長假期情況，加上內地無復活節假期，估計復活節生意較平日少約25%，因應近期訪港旅客增加，市民多了夜間消費，相信整體會較去年好。

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