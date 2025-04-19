北上人車流飆　逼爆港鐵大橋

數十萬市民昨日北上，人流、車流逼爆港鐵及港珠澳大橋。昨早至中午期間，北上市民逼爆羅湖及落馬洲支線口岸，港鐵因此要調整部分東鐵綫班次，部分列車改為以大埔墟站為尾站，乘客要轉另一班列車才能前往羅湖及落馬洲支線口岸；港珠澳大橋亦迎來大量車流，不少參加港車北上計劃的車主透露，上了大橋便開始塞車，估計幾個小時才能到達珠海。

大埔墟站昨日人頭湧湧，不少乘客需橫過月台乘搭另一班「往羅湖/落馬洲」列車，現場有職員協助市民，過程暢順。數小時後，東鐵綫列車班次回復正常。在港讀書的內地生符小姐趁假期打算回家逗留數天，指以往亦經常在大埔墟上車，已經熟習轉車程序，亦認為站內的轉車指引相對清晰。港人黃先生就打算與友人回內地度假，預計待到假期完結才會回港。他認為始終人較多，麻煩一點亦無辦法，亦無損北上遊玩的心情。

港珠澳大橋昨早9時許已經開始擠塞，運輸署亦發出通告。有車主指，現時每逢長假期大橋便塞車，認為有關方面應調整港車與澳車的流量。

入境處早前預計，今年復活節假期期間（即4月17日至21日）約有604萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。其中約有505萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為昨日，出境人次約75.9萬，而入境高峰期為下周一（21日），入境人次約61.8萬人次。