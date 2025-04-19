美國增關稅兼對華船舶徵港口費　總商會指香港應再開拓新市場應對

美國向外大徵關稅，中國及香港貨品被徵巨額關稅，日前美國貿易代表辦公室又宣布，計劃向中國船舶徵收港口費，香港經濟前景難測，香港總商會原定本月24日訪問美國7日，因此延遲行程，代表總商會的行會成員、立法會議員林健鋒今日(19日)在電台節目表示，延遲行程不代表本港與美國交流中斷，美國商家亦面對成本和市場壓力，有結業風險，與本港民間仍有合作空間，香港作為自由港，要堅持開放和合作，

林續稱，美國關稅政策損人不利己，對港商一定會造成影響，只能見招拆招，靜觀其變，不要自亂陣腳，受影響國家和地區要站在同一陣線，全球經濟一定要互惠互利，不能為了自己受益而要其他人受損。林又稱，香港商家一直很靈活，不少早幾年已轉移生產線至東南亞等其他市場，未來應進一步開拓新市場和新基地，例如南美地區，但要面對供應鏈問題，或會影響資金，須小心考慮。

廠商會會長盧金榮在同一個電台節目表示，美國有關政策可能同時牽連美國的運輸，會提高貨物價格。美國的關稅政策，對於出口美國的本港廠商，尤其是香港製造是「首當其衝」。他稱，香港要有多元化供應鏈及市場應對，廠商會近年增加與東南亞市場交流合作，下一步會到訪中東尋找機遇，指當地除了能源外，希望發展製造業等多元產業，相信有利本港企業。廠商會亦協助企業內銷，幫助內地了解本港企業和產品。

另外，香港餐飲聯業協會會長、咖啡商人黃家和則指出，美國關稅政策下，貨品經美國轉口南美洲，同樣受影響，最終要由消費者「埋單」，需要探討替代方案，包括利用秘魯錢凱港運送貨品，指錢凱港今年第一季已處理1.5萬個不經美國的貨櫃。