受賄逾2億人民幣　新疆政協前副主席認罪

新疆維吾爾自治區政協前黨組成員、副主席竇萬貴受賄一案，周五（18日）在廣西自治區柳州市中級人民法院一審開庭審理。竇萬貴被控非法收受財物2.29億餘元人民幣（約2.43億港元），他當庭認罪悔罪，法庭擇期宣判

竇萬貴為漢族，江蘇徐州人，出生於1962年10月。柳州市人民檢察院起訴指控，竇萬貴於2003年至2022年利用擔任新疆維吾爾自治區托里縣委書記，吐魯番地委委員、組織部部長，阿克蘇地委委員、組織部部長，阿克蘇地委副書記、政法委書記，阿克蘇地委代理書記、書記，新疆維吾爾自治區政協副主席、阿克蘇地委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在項目承攬、企業經營、職務提拔等方面提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物。

繼新疆自治區黨委前副書記李鵬新，新疆生產建設兵團前黨委常委、副司令員焦小平後，竇萬貴是中共二十大後新疆受查的第三名副省級官員。新疆自治區紀委監委本月2日宣布，自治區政府前黨組成員黃三平涉嫌嚴重違紀違法被查。黃三平曾是竇萬貴的直接上司，卸任阿克蘇地委書記後接任者正是竇萬貴。