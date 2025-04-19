政府擬推控煙十招　湯修齊稱首階段或只禁非薄荷煙及規管電子煙彈

政府控煙進一步加辣，計劃推出「控煙十招」，包括修例建議加強管有及販運走私香煙罰則，將現時買賣、管有私煙的最高罰款由100萬增至200萬港元，一旦罪成，入獄2年亦會加至囚7年。吸煙與健康委員會主席湯修齊今日(19日)在電台節目表示，預計政府本月30日會將「控煙10招」相關修例草案提交上立法會審議，委員會支持全數一併推出，分階段執行，並設有寬限期，時間盡量縮短。首階段可能只禁非薄荷煙，例如水果味水煙，以及只規管電子煙彈，期望政府能盡快檢討及禁止薄荷煙和電子煙機。

湯指出，現行規定禁賣但不禁食電子煙的情況不理想，大多數年輕人以電子煙機吸食「太空油」，電子煙機的外形與USB或原子筆相似，教師和家長難以分辨，政府應進一步禁止吸食電子煙。

湯續稱，世界各地為保障公共衛生早已推出更嚴厲的控煙措施，例如新加坡的禁煙區涵蓋範圍比香港更大，泰國亦規定汽車及私人地方內，若有18歲以下人士，成人不准吸煙，同時亦已禁止售賣水煙，香港政府計劃提出十項控煙措施只屬「追落後」。對於有立法會議員指禁煙措施影響旅客訪港意欲，湯反駁稱，許多市民趁復活節假期，前往禁煙措施比香港嚴格的泰國旅遊，相信旅客是為了貿易或良好的旅遊設施來港，而非為了買煙和吸煙。

預計政府本月30日會將「控煙10招」相關修例草案提交上立法會審議，委員會支持全數一併推出，為讓市民在合理時間內處理存貨，因此需要分階段執行，並設有寬限期，但建議將時間盡量縮短。