一連11日反詐騙行動　503男女被捕涉款15.6億港元

執法部門於4月7日至4月17日一連11日展開代號「謀攻」反詐騙及反洗黑錢行動拘捕503人(18至80歲)333男170女，分別涉及「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及俗稱洗黑錢的罪行，其中涉及404宗騙案及科技罪案，並以電話騙案、網上購物騙案及網上求職騙案為主，涉及款項15.6億港元。

行動中，警員留意到兩個活躍於內地和香港的犯罪集團，負責清洗香港及內地騙案的所得款項。其中一案件，一跨境犯罪集團，騙取內地居民銀行記帳卡的資料，並從內地各省招募傀儡，安排分批來港，並為他們提供賓館住宿。留港期間指示他們到不同珠寶店以電子支付方式購買黃金，金額由數萬至數十萬不等，其後他們會將黃金交到犯罪集團處理。

該犯罪集團涉及240宗分別發生於2024年12月至2025年3月期間的內地騙案，涉款高達1,850萬元人民幣。2025年4月8日，執法部門聯同內地公安聯手展開執法行動，公安於內地以詐騙罪拘捕了17人，包括主腦及曾經到港買金飾的傀儡，同日警員亦當場拘捕了3名剛買金的傀儡。在他們身上檢獲34件的黃金金飾，總值約836,000港元。兩名被捕人各被暫控一項「以欺騙手段取得財產罪」，案件已於2025年4月11日在東區裁判法院提堂，還押至7月4日再提訊。其餘一名被捕人已獲准保釋候查，須於5月下旬向相關部門報到。

另外，警員掌握情報及作出深入分析後，2025年4月10日深夜，採取搜查及拘捕行動，在荃灣一工廈單位搗破一詐騙中心，以「串謀詐騙」罪拘捕7男4女(20歲到37歲)，當中部分人士有黑幫背景。行動中檢獲超過200萬元懷疑犯罪得益，包括名貴手錶及跑車。調查相信犯罪集團已營運一段時間，初步估算集團每日平均接觸大約100名潛在受害人，估計每位受害人損失約5萬至10萬元不等，集團每星期騙款高達100萬港元。