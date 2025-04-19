港人出境昨有72.4萬人次　連同前日共133萬　按年增一成

一連4日的復活節長假期昨日(18日)開始，入境處數據顯示，昨日有約83.2萬人次出境，較早前預計的約75.9萬出境人次，增加近一成；當中港人佔72.4萬人次，較去年同期、即復活節長假期首日的70萬人次港人出境，增逾2萬人。

入境處數據顯示，昨日有逾72.4萬人次港人出境，同日有約29.8萬人次港人入境，換言之，昨日淨離境港人約42.6萬人次。當中以羅湖管制站最為繁忙，昨日有約15.1萬人次港人離境；其次是落馬洲支線管制站，有約14.5萬人次港人出境；深圳灣口岸則有約10.1萬人次港人出境，排第三。連同前日(17日)、即復活節長假期前夕約60.5萬人次港人出境，一連兩日有約133萬人次港人出境，較去年同期的123萬人次，急升10%；當中淨離境港人達75.6萬人次。

入境處早前預計，今年復活節假期期間（即4月17日至21日期間）約有604萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站等內地部門協商後，預計約有505萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為昨日，出境人次約75.9萬，而入境高峰期為下周一(21日)，入境人次約61.8萬人次。