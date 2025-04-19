輟學青年達2萬人6成15歲以下　「策略性缺席」致統計中「隱形」

一講到「輟學青年」，不少人會將其標籤為「讀唔成書」、「問題學生」。根據協青社服務數字推算，全港至少有2萬名潛在輟學青年，當中有6成更是15歲以下。協青社執委、香港理工大學講座教授及應用社會科學系系主任崔永康今日（19日）於電台節目表示，輟學青年不是「問題學生」，他們往往並非不想學習，只是缺乏方向及動力。他呼籲社會收起異樣目光及標籤，相信及尊重每一個青年的獨特性，助其活出精彩人生。

協青社於4年多前啟動「酷學青年計劃」，至今共協助431位輟學青年尋回人生方向。根據機構服務經驗推算，本港至少有2萬名潛在輟學青年，佔整體學生人口的3.15%。由於不少輟學青年採取「策略性缺席」，即每周只去學校一、兩個小時，避開教育局「連續七天不上課需要申報」的規定，導致這群人在統計上「隱形」。

崔永康指，從機構接觸的個案中，可以歸納青少年輟學的3個主要原因，包括成就感不足、內在動機缺乏及學校資源不足。當青少年長期在學業上體驗不到「成功」，且課堂內容與他的興趣及能力嚴重脫節，又缺乏支援及理解，便可能促使他們離開學校。

青少年輟學問題除了影響其自身發展，展遠甚至可能對社會造成影響。根據聯合國教科文組織數據，2030年全球學童輟學及技能不足問題，可能引致每年超過124兆港元的社會成本，當中包括個人收入減少、醫療開支增加、犯罪率上升、稅收流失、福利支出增加等。

崔認為，支持這些迷失的青少年，社會需要重視「個人化及興趣為本」的理念，提供多元活動，例如文化與藝術、運動與競技等，讓他們透過興趣重拾學習熱情，甚至可參考機構的服務，將興趣銜接至職業導向訓練。

他續指，不同持份者亦可以協助青年解決相關問題。教師可多留意學習動機低落的早期警號，及時轉介有需要的學生；家長需要包容、支持子女，避免負面標籤；學校可與非政府組織合作，提供多元發展機會；政府可檢視及完善現有的識別機制等。