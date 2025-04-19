全球首個人形機械人半馬開賽　「天工Ultra」奪冠

全球首個人形機械人半程馬拉松周六（19日）在北京亦莊開賽，21組機械人隊伍與約1.2萬名人類選手同場競技。比賽採用綜合計時規則，包含運行時間與充電耗時，更換機械人將面臨罰時。比賽最終由機械人「天工Ultra」奪冠。

賽道全長近21.1公里，途經南海子公園、文博大橋等地標，路段包含坡道和轉彎等複雜地形，並設6個左轉道和8個右轉道，其轉彎角度大於或等於90度，考驗機械人精準路徑規劃及靈活轉向能力。終點前還設置1.5公里直道，整個賽道非常考驗機械人穩定性、動力系統和轉向能力。

人形機械人半程馬拉松賽事總獎金高達1.2萬元人民幣（約1.27萬港元），除冠、亞、季軍等常規獎項外，另設最佳耐力獎和步態獎等專項獎項。清華大學、宇樹科技等大學與企業有派出機械人參賽。

冠軍由來自北京亦莊的天工Ultra以2小時40分42秒成績奪得，其身高1.8米，體重55公斤，搭載「慧思開物」智能平台，最高時速達12公里。天工隊發言人魏嘉星指，團隊透過優化運動控制演算法，提升機械人關節協調與複雜地形通過能力，攻克輕量化設計及關節散熱等硬件難題，最後以穩定配速，即時速7至8公里完成賽事。