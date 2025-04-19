啟德體育園首個大型社區嘉年華今開幕　人流不多或與港人外遊有關

啟德體育園首個大型社區嘉年華「啟德GET SET GO」今日（19日）開幕，場內有近60個攤位遊戲可供參與市民遊玩，包括欖球體驗、康樂棋及單車和各類親自遊戲等。同時，因應復活節，現場還有「尋蛋」挑戰可供遊玩，不同年齡段的市民都可以參與。有到場遊玩市民表示，場內攤位項目算多而且好玩，但配套有些許不足，沒有買水或斟水的地方，人流則比想像之中少，或與不少港人外遊有關。

市民梁先生帶同小孩子到場，他表示，約早上11點抵達，認為嘉年華的攤位項目，小朋友及大人都會覺得好玩，當中可體驗很多不同類型的運動。不過他指，現場配套有不足之處，沒有地方買水或斟水。他提到今日到場的人不算多，可能因為很多港人選擇外遊，而自己本身較少外遊，一年僅一兩次。對內地來說，香港物價始終沒有競爭力，不單止港人，外國人亦可能選擇到內地遊玩。

另一名市民帶小孩子來的許小姐表示，對場內攤位項目感到滿意，她和小朋友都喜歡運動，嘉年華能有這麼多運動能體驗，十分有意思。許小姐又提到，現在港人北上對香港的零售及餐飲業衝擊不小，確實感覺到香港冷清了。深圳就人頭湧湧，而且很多都是香港人。

市民黃先生亦表示，今日嘉年華入場的人不多，排隊需時很短，港人北上已經普遍，自己一家也時不時會北上去玩，但今次復活節留在香港遊玩，他指出，香港也有不少地方玩，留在香港玩也可以幫助振興本地消費。