數碼港新推體驗館　展示前沿科技方案

數碼港近日推出「數碼科技體驗館」，展示17間數碼港創科企業的前沿產品和方案，涵蓋教育、醫療及智慧城市等領域，期望可以創造更多發展機遇，即日起向企業及公眾開放。有公司展示AI影片理解工具，能自動生成影片摘要等資訊，支援40多種語言。有有公司展示AI對話練習程式，用戶可在模擬情景下進行普通話和英文對話，再程式評分發音及用語。

體驗館設有三大展區，包括「提升效率」、「安全」以及「互動體驗區」，初創企業可向市民或潛在投資者介紹產品及方案。有公司展示AI影片理解工具，只要按下按鈕，系統便會生成影片摘要，並以時間軸的方式，概括影片不同部分的資訊。同時，不論影片有無對話內容，亦能生成內容總結，暫時支援40多種語言。公司代表指出，系統能提升從影片獲取資訊的效率，對各行業都有幫助，現已與本地教育機構合作。

另一公司展示AI對話練習程式，用戶可與AI就特定主題，進行英文和普通話對話，程式會就用戶的發音、用語等進行評分和提出建議。程式創辦人許名豐表示，英語對話平台主要以文憑試及雅思IELTS為設計基礎，並設有小組討論模式，AI會因應用戶表達的內容生成出不同的反應，加強應試技巧，未來會研究增設廣東話和日文內容。

數碼港行政總裁鄭松岩指，近年AI發展迅速，但不少企業在應用和人才仍未跟得上，而體驗館內企業主要就數字科學、AI、區塊鏈和網絡安全提供現成方案，並設有互動模式，令有意使用服務的企業可以了解如何將AI系統投入到營運。他又指，放入體驗館的產品及技術都必須是創新和實用兼備，館內產品及展示每半年會更換一次，讓更多創科方案都有機會展現市場價值。