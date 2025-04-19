全運會場地單車測試賽將軍澳舉行　家庭入場當復活節活動

全運會場地單車測試賽今起一連3日在將軍澳香港單車館舉行。(hiufungyeungerikson0510@Threads)

香港國際場地盃暨第15屆全運會場地單車測試賽，今日(19日)起一連3日在將軍澳香港單車館舉行，擁有主場優勢的港隊合共派出28名車手參賽。另有來自澳門、廣東、雲南及吉林的選手參與。早上賽事吸引不少觀眾入場，有家長將賽事作復活節活動之一。

測試賽「香港國際場地盃I」今早9時起上演，直至傍晚6時半。早前在場地單車亞錦賽取得佳績的女子單車代表李思穎會在女子精英組全能賽亮相；男子單車代表馬繹善和馬繹斐將「兄弟檔」越級挑戰男子精英組全能賽。

部分家庭將單車賽作為復活節活動之一，亦有家長稱，今次是第一次帶小朋友入場，希望他們能感受現場氣氛之餘，亦認識多點單車運動。另有足球球迷入場，稱現場氣氛很好，測試賽十分精彩。

賽事為UCI二級賽，吸引日本、馬來西亞、哈薩克、印度等亞洲隊伍，以及廣東、吉林及雲南省隊參賽。明後兩日則為「香港國際場地盃II」。入場門票收費50港元，全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士等則只需付30港元的優惠收費。