馬來西亞擬購華商用飛機　雙方已有多輪溝通

中國與馬來西亞日前發布聯合聲明，明確提及支持馬來西亞的航空公司引進和營運中國商用飛機。內媒周五（18日）報道，聲明中所指的中國商用飛機，主要指的是中國商飛公司生產的C909和C919飛機，而正在研發中的C929飛機亦有可能納入考量。

資料顯示，C909航程達到2,225至3,700公里，最大起飛重量40,500公斤，最大使用高度11,900米，具有適應性、舒適性、經濟性、共通性、系列化等特性。C909已出口3個東南亞國家，分別為印尼、越南和老撾。C919則是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，航程達到4,075至5,555公里。C919在中國3大航空公司服務於國內市場，最快2026年在海外取得突破。

馬來西亞航空集團（MAG）董事總經理拿督依占依斯邁（Izham Ismail）表示，馬航的戰略目標是促進兩國之間的貿易往來，尤其是在當前的環境之下，公司正在制訂未來幾年的機隊擴張計划，正密切評估購買中國商飛公司的飛機，所有機型都在考慮之中，雙方團隊已有過多輪溝通。