長假北上如潮南下少　啟德檔主齊嘆無人流　復活節生意不似預期

復活節長假港人大舉北上，加上內地不放假來港客流少，本地市場如被「抽真空」，位於啟德美食海灣的小食攤飯嘆生意未及預期。該處有商戶表示，今日(19日)雖是復活節假期，但生意情況卻一般，加之昨日(18日)天氣不佳，令生意難做；另有商戶指，啟德體育園的人流管制及有關部門的宣傳很大程度影響生意，希望政府可多做宣傳。

在啟德美食海灣經營啤酒檔的負責人羅先生表示，昨日生意情況不太理想，在該處做生意相當受天氣影響，每逢落雨就不會有太多人願意往該處光顧，但今日天氣好轉，稍微有信心。羅先生續稱，生意情況亦要視乎啟德體育園有無活動，例如之前演唱會結束後，較多觀眾購買啤酒。他又指，今日的人流較往年的復活節為少，估計很多人北上或者外出遊玩，加上其攤檔主要面向本地客人，故港人北上很大程度影響其生意。對於早前七欖開賽期間的人流管制，羅先生認為不太理想，限制人流進出場館，一定程度上導致少人光顧攤檔，但之前演唱會的人流管制卻不太嚴格，故增加不少生意。

另一日式食品負責人黃先生指出，昨日生意情況很一般，相信是因長假期港人外遊所致，而今日適逢復活節假期，生意情況較預期更少。他表示即便早前體育園舉辦活動時，生意情況仍較差，主要因人流管制及封路，雖然部分時間人流會增加，但在市民或遊客不方便的時候，減低人流附近消費的意欲。黃先生希望有關部門在人流管制和封路措施方面能盡量考慮到商戶，令此地人流增加，對商戶的幫助會較大。

此外，在該處售賣碗仔翅的蔡小姐稱，今日的銷售情況較難預計，如昨日受到天氣影響導致附近商戶幾乎無生意。對於復活節人流，她表示目前仍然較差，希望之後會稍微轉好。蔡小姐又指，今日是第一次適逢長假期，之前清明假期反而人流比預期來得多。對於復活節期間不少港人外遊，內地又無對應假期，蔡小姐則指其生意較少本地人幫襯，反而主要做遊客生意。她續稱，政府的宣傳對他們而言相當重要，並形容早前當局對他們有鋪天蓋地的宣傳，當時人流很多，即便相比之前演唱會期間也不遑多讓，故希望政府能多就此宣傳是最好的。