5000萬元金多寶今晚攪珠　市民紛往投注一試橫財運

復活節金多寶今晚（19日）攪珠，10港元一注獨中有機會拎走5,000萬港元獎金。不少市民都趁著今期金多寶，到馬會投注站投注博中獎。東網記者走訪旺角馬會投注站，發現人流雖不及農曆新年時過億的金多寶獎金那麼多人買，但仍吸引不少市民來買了幾注，發一發橫財夢。有市民笑稱，即便此次獨中頭獎也難直接退休。

市民郭先生表示，自己只買了兩注，而且只會在金多寶時買。郭先生指，若能獨中頭獎或許會將獎金用來投資，之後也會考慮旅遊。

另一市民曾先生表示，自己每一期六合彩都會試試運氣，往期也有試過中獎數百港元，今期金多寶也買了五注。對於想像中獎後的生活，曾先生表示，沒有想像過能中頭獎，他笑指，是貧窮限制了想像力。

市民王婆婆則表示，今天也來買了幾注玩玩，逢金多寶都會參與一下。王婆婆還表示，自己很多年前都試過中數千港元，又指如果此次能中獎，也想去其他地方旅遊玩一下。

市民胡小姐指，也不會逢金多寶就來買，會隨心買幾注玩一下，今期的金多寶金額也尚算高，也就想來以小博大。不過胡小姐也笑稱，即便真的中了頭獎，也不夠直接退休。