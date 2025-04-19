5000名市民參加啟德嘉年華　親身感受「香港主場」運動樂趣

復活節假期中，社區有不少特色活動，首個啟德體育園大型社區嘉年華 —「啟德GET SET GO!」今日（19日）起一連兩日在園區的「東營」舉行，場內設有逾60個攤位遊戲、運動體驗及連串精彩表演，首日活動吸引超過5000名市民入場，在啟德體育園這「香港主場」體驗運動樂趣與活力。

揭幕活動上，中國香港花式跳繩總會派出2024巴黎奧運跳繩表演選手及多位頂尖運動員為市民帶來精彩街舞型格跳繩。三屆亞運公路單車金牌得主黃金寶則參與互動節目，任「兒童平衡車體驗樂園」主教練，親身落場教小朋友踩單車。

九龍城民政事務處協辦了今次活動，民政署表示，期望透過今次活動進一步提升市民的運動參與度，令不同年齡層及不同運動水平的市民，均能享受運動帶來的樂趣，促進身心健康。

東營佔地超過10萬平方米、座落啟德主場館旁邊，是一個適合舉辦大型社區活動的多功能活動空間。市民可近距離觀賞以「東方之珠」為設計概念的 啟德主場館及周邊風景，同時可欣賞及感受園內展示的多個藝術裝置所帶來的濃厚藝術氣息。