清真美食節尖沙咀舉行　12攤檔菜式多元　主辦方指反應勝預期

首個戶外清真美食節今日(19日)在尖沙咀舉行，設有12個美食攤位，售賣清真認證的小食，吸引眾多市民選購，不少是回教徒。有市民指菜式多元，會再多買；旅客則認為活動彰顯香港是多元文化的城市；回教徒則希望有更多平價清真港式美食。主辦單位指全港清真認證食肆已增至280間，期望推廣穆斯林友善文化，能令香港成為穆斯林友善旅遊城市。

由政府贊助的清真美食節在尖沙咀栢麗購物大道舉行。攤檔售賣新鮮熱辣的香脆小食，例如炸米餅，亦有捲餅及印度薄餅等。食品均由已獲香港清真認證的食肆主理，其中有兩間來自酒店。市民及內地旅客均認為菜式多元新穎，與傳統中式食品大不同，好吃會再買。另有回教徒指，現場有土耳其、中國、印度的清真食物，建議港人多認識多嘗試。

香港回教信託基金總會主辦活動，其主席沙意(Saeed Uddin)指，活動地點理想，人流好過預期，又指現時全港有280間清真友善餐廳，期望年底增至500間，當遊客來香港時，不用再擔心有否清真食物。他又期望未來繼續舉辦清真美食節，吸引更多來自馬來西亞、印尼、新加坡以及沙特阿拉伯的穆斯林旅客來港，推動香港成為清真美食之都。

另外，美食節亦有民族舞蹈表演、飾物及畫手繪攤位，吸引到場市民駐足參與，感受異域風情。回教教義嚴格規定教徒不可進食含有酒精、豬肉成分的食品，而宰殺雞、牛、羊等亦必須符合回教法規定的程序，才算是「清真食物」。