過大海做車手收騙款　兩名香港男女被捕　另一的哥涉案就逮

再有港人到澳門收取騙款被捕。當地執法部門今日(19日)表示，日前接獲兩名事主報案，指接獲騙徒假扮親人及上司來電借錢，其中一人被騙去3.2萬澳門元，案件拘捕兩名香港男女「車手」及一名澳門男子。澳門當局懷疑三人受僱同一個從4月運作至今的香港犯罪集團，將繼續調查騙款去向及其餘涉案人士下落。案件涉巨額詐騙及犯罪集團罪，移送澳門檢察院跟進。

涉案兩名香港居民均報稱無業，分別為姓馮男子，58歲及姓陳女子，63歲；另一名被捕澳門男子姓何，40歲，報稱的士司機。案情指，一名老翁本周三(16日)接獲騙徒來電，因聲線相似誤以為是兒子，對方訛稱意外受傷需3.2萬澳門元醫藥費，翌日會着友人代為取款。事主信以為真到銀行取款後，於本周四(17日)將款項交予到場的涉案港漢，事主其後致電詢問兒子情況始知受騙報案，澳門執法部門其後在外港碼頭拘捕該名港男。

至昨日(18日)早上，另一名澳門中年男子同樣接獲來電，對方假扮事主上司，訛稱要與老闆見面並要求借4萬澳門元應急，並稱會由其「家姐」代為取款。事主到銀行提款後到關閘附近等候期間，再度致電上司後證實並無借錢，心生疑慮。其後假扮「上司家姐」的涉案港婦突然出現並要求交款，事主假裝答應轉身向附近執法人員求助幸保不失。

綜合調查兩案，澳門執法部門發現涉案港漢收款後便轉交案中的士司機，報稱事成可獲2,000港元報酬；而被捕港婦則受指示當日到澳門收錢，事成可獲3,000港元。昨日稍後時間，執法人員在澳門北區一幢大廈外截獲涉案澳門男子，懷疑負責處理贓款，有人拒絕交代案情。