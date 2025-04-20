男子私接三通管道　免費使用燃氣8年

武漢東湖新技術開發區人民檢察院對涂某與何某提起公訴。

湖北省武漢市男子涂某早年找天然氣外包公司職員何某私接三通管道規避天然氣錶用氣，免費使用燃氣長達8年，一同被武漢東湖新技術開發區人民檢察院提起公訴。法院以盜竊罪判處塗某有期徒刑兩年，緩刑3年，並處罰金5,000元（人民幣，下同，約5,300港元），同時判處何某有期徒刑一年10個月，緩刑兩年，並處罰金4,000元（約4,240港元）。

案情指，為了幫助涂某盜竊天然氣，何某在不具備組織改動燃氣設施施工資質情況下，非法改裝天然氣管道錶具用氣，收取好處費8,500元（約9,010港元）。2024年1月7日，當某天然氣公司發現塗某住處在閥門關閉後依可使用天然氣，遂上門調查，最終發現其存在私接三通管道規避天然氣錶用氣情況。

檢方指出，燃氣安全關乎千家萬戶，燃氣管道嚴禁私自更改，為了貪圖小利，私自改裝燃氣管道，不僅破壞燃氣設備密封性及自然通風條件，增加燃氣洩漏甚至爆炸風險等危害公共安全，而改裝燃氣管道盜竊燃氣行為涉嫌盜竊罪、破壞易燃易爆設備罪等犯罪，將會被依法追究刑事責任。