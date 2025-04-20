梁兆基指香港出口受美國加徵關稅影響　經濟增長或未能達2%目標

美國特朗普政府揮動關稅大棒，引發全球貿易戰，中美關稅貿易戰亦正式開打。恒生銀行高級顧問梁兆基今日(20日)在電台節目表示，美國加徵巨額關稅，令中美兩國之間貿易差不多完全停頓，亦影響香港出口表現，嚴重程度暫時估計不及新冠疫情時期，但因出口量明顯下跌，料今年香港經濟很大機會未能達到2%增長的預測目標，前景不算樂觀，若關稅措施的實施時間短期內有結論，或可以減少對香港下半年的影響。

梁續稱，香港對美國出口近年佔比已陸續減低，只佔約6%，因美國總統特朗普首次上任時亦出現關稅戰，很多企業早已開始尋找新市場，但中小企能力相對低，部分仍依靠傳統美國市場，今次關稅措施，將對倚重美國市場的企業帶來很大打擊，風險相當高，需要開拓其他市場穩定銷售額，期望政府和商界協助中小企積極發展。

梁又稱，中小企如果出口市場分散，而最近美國訂單突然中斷，將造成短期資金緊張，銀行會盡量因應還款能力提供協助，包括透過不同貿易融資或貸款方案，打開其他市場，以抵銷美國的訂單。在關稅影響下，香港股市難免有短期波動，但在港上市的企業有一定經濟實力，當中的中資企業增長能力強，本港市場對國際基金仍然有吸引力。香港要維持自由港，增加外商信心，美國股市動盪，已有資金撤出，香港或能因此得利。