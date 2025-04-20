泰在建大樓倒塌　中鐵十局中國籍股東曼谷被捕

緬甸3月28日發生7.9級大地震，波及泰國曼谷興建中的政府審計大樓倒塌，至今增至47人死亡，47人仍然失蹤。泰國特別調查局發現案中案，懷疑有人違反《外國商業法》，上周六（19日）拘捕一名參建大樓的中國中鐵十局（泰國）中國籍股東，並追緝3名泰國籍股東。

早前報道指，倒塌大樓原計劃作為泰國審計署的新辦公大樓，承建單位為合資企業ITD-CREC，由意大利-泰國發展公共有限公司與中國中鐵十局（泰國）有限公司合作組成。特別調查局人員核查中鐵十局（泰國）的股權結構，發現公司51%股權由3名泰國人擁有，他們分別持有40.7997%、10.2%和0.0003%股份；其餘49%則由被捕的中鐵十局高層Zhang Chuanling持有。

泰媒指，調查人員重點研究中鐵十局涉嫌在泰國使用掛名股東營運公司，並與意大利-泰國發展公共有限公司（Italian-Thai Development Plc）合資，以投得國家審計部大樓建築合約，有足夠證據懷疑上述4名股東涉嫌違反《外國商業法》。特別調查局取得刑事法院向發出的拘捕令，上周六到曼谷一間酒店帶走Zhang Chuanling問話，並正在追捕另外3人。