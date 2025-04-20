推生成式AI應用指引　指不可接受風險活動毋須額外立法規管

為追上人工智能(AI)的發展趨勢，數字政策辦公室早前推出《生成式人工智能技術及應用指引》，把人工智能應用分為4個風險級別。數字政策專員黃志光指最高級別「不可接受風險」活動毋須額外立法規管。

對於何為何毋須額外立法規管，黃志光在電視節目中解釋，「如果有人問這個模型如何製造炸彈，或如何部署恐怖襲擊，這些根本是我們認為要禁止的，現行很多法例基本上已禁止這些活動，只不過人工智能是一個工具，你用這個工具時如何用，因為本身用來做這些事。無論用甚麼工具都好，基本上已是違法，所以我們的法例沒有分。簡單來說，我們的法例其實是技術中立，無論用甚麼技術都好，法例本身都是適用的。」

他又指有利用DeepSeek的開源技術及工具來提升「港版ChatGPT」能力，再以本地資訊訓練它，令其更加適合市民使用，預計會在今年下半年面世。

《香港生成式人工智能技術及應用指引》，就多個行業包括金融、醫療、教育、新聞等使用生成式AI提出不同建議。建議中的管治框架建立了4層風險分類系統，制訂不同的監管措施，如危害和影響市民安全的用途屬最高層級的「不可接受風險」，相關系統應被禁止，而開發者亦須承擔法律責任。

在教育方面，不建議普遍禁止學生使用生成式AI，但在課業中使用應取得教師的同意，同時確保生成內容應能明確被識別，避免用於有違學術誠信的用途，用於批改作業和試卷時應確保最終結果經由人工審核。