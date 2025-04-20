輕軌列車及月台停電 　乘客一度被困車廂1人不適

澳門輕軌氹仔線列車及月台發生停電事故，涉及4部列車需要處理，其中近馬會站有乘客被困列車車廂，至少1人不適。停電原因疑與部分氹仔區域供電網絡出現電壓波動有關，有關方面正作進一步調查。

事發今日(20日)早上約11時，由媽閣站至協和醫院站的輕軌列車及月台均突然停電，救援人員到場處理，4部列車分別有2部停於路氹西站、有1部停於馬會站及1部停於馬會站至運動場站之間，被困乘客約30人，其後由救援人員協助陸續離開。救援人員表示，近馬會站被困車廂內的乘客，由職員協助帶回月台，目前有1人不適。另外，氹仔望德聖母灣大馬路輕軌排角站有人被困升降機，由升降機維修員救出，並自行離開。

當地電力公司表示，部分氹仔區域供電網絡於今日上午約11時曾出現電壓波動，期間供電無中斷，輕軌站升降機或較敏感的電力裝置可能會受影響，正全面調查。另外，當局稱，輕軌公司在事發後已隨即按機制疏導乘客、處理故障列車、緊急開展排查及搶修，已指示兩巴支援接載受影響路段的乘客。

輕軌公司於今日中午12時表示，由於供電系統出現故障，氹仔線媽閣站至協和醫院站服務暫停，東亞運站至氹仔碼頭站的列車服務維持約9分鐘一班。石排灣線及橫琴線列車服務維持正常。至下午約1時11分起，氹仔線列車服務逐步回復正常。