因水管排污爆衝突　狠漢徒手挖掉惡鄰雙眼

台灣新北市雙溪區一名42歲簡姓男子，因水管排放廢水問題，上周四（17日）與59歲鄰居連男爆發肢體衝突，期間以磚頭砸對方頭部後，徒手挖掉對方雙眼，造成連男雙目失明。警方依殺人未遂罪嫌將簡男移送基隆地檢署偵辦，複訊後諭知12萬元（新台幣，下同，約2.8萬港元）交保。有鄰居指出，連男是令人頭痛的惡鄰，不僅會騷擾簡男一家，附近的民宿業者也經常受到欺負。

警方調查指出，簡家開五金行，連家開電器行，兩家共用房屋後方土地，長年因水管廢水排放問題積怨。案發當日，雙方再次爆發激烈爭執，連男咬住簡男手臂，簡男則以磚頭打擊連男頭部，並在砸爛連男嘴巴後，徒手挖出其雙眼，連男2顆眼球遭挖後掉到地上，痛極大叫後當場癱倒在地；簡男則趁隙跑到對面的雙溪分駐所自首。

事件曝光後，簡男的母親出面控訴，連男長期騷擾他們一家，包含時常在半夜敲打東西製造噪音，阻擋他們家的行動，甚至會偷拍他們上廁所，全家因其惡行而痛苦不堪。其他鄰居指證連男惡行，稱其讓周遭人都非常頭痛；簡母指出，不僅他們受到騷擾，隔壁的民宿也時常被欺負，強調若要了解連男行為有多惡質，問民宿老闆最清楚。

有律師拍出，連男咬人屬傷害罪，簡男還擊本是正當防衞，但挖其雙目顯然已防衞過當，造成重大傷害，不過與殺人未遂的構成要件不符，應論以刑度3年以上、10年以下的傷害致重傷害罪。但以過去案例說明，簡男不僅應負刑事責任，還需賠償生活上必要支出及勞動力減損等損害，最終恐面近900萬（約214萬港元）的賠償。