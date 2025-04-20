多地年輕人興起挖水晶熱潮　律師警惕私自挖礦或受罰

江蘇南京、廣東廣州和四川成都等多地年輕人興起野外挖水晶的熱潮，更有家長與孩子帶備各種工具到山林或郊外挖水晶，豐富孩子的動手能力和好奇心等。也有不少網民發文，分享所挖到的成果。惟有專家表示，這些水晶的價值一般不高，每公斤賣150至200元人民幣（約161至215港元）。也有律師警惕，民眾或因破壞植被、私自挖礦等被處罰。

南京市有市民帶鑿子、錘子、密封袋等工具上山挖掘水晶，更有不少外地遊客前往，或帶孩子到場體驗和研學。當地也有人在一處廢棄礦區挖出多塊綠色透明狀的橄欖石，發布在網上的照片可見，在光照射下十分漂亮。內地也有親子旅行團應運而生，在徒步的基礎上增加地質學知識講解，小朋友也變身「尋寶小達人」。有家長表示，不是期待孩子挖到名貴水晶，而是讓孩子玩耍和解壓。

有水晶店年輕老闆認為，在年輕人群體中，水晶成為一種時尚符號和生活方式，近期玄學之風盛行，也令年輕人解鎖新的水晶尋寶模式。惟北京不少山坡附近設置警示牌，提醒民眾嚴禁私挖盜採。當地也有律師表示，挖水晶破壞自然森林植被，可能受到林業部門行政處罰，個人私自挖礦的行為也不安全，可能遭遇碎石滾落、坍塌等危險情況。