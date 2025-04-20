謝鋒：中方將堅決反制關稅戰

中國駐美大使館上周六（19日）舉辦中醫藥文化開放日活動，大使謝鋒出席並致詞，他指出中醫藥標本兼治、固本培元的理論精髓，為走出關稅戰、貿易戰提供了有益借鏡，中國堅決反對任何形式的關稅戰、貿易戰，如果別的國家把這些強加於中國，中方將勇敢面對、堅決反制。

謝鋒指，中醫講「治病必求於本」，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，更不能病急亂投醫、自己生病讓別人吃藥，而應該正視自己的問題，找準病灶、開對藥方。世界經濟成長進入瓶頸期，癥結在於成長動能不足，不能只顧眼下爭搶存量，而應着眼長遠做大「蛋糕」。中醫也講「通則不痛，痛則不通」，全球化、互聯互通、優勢互補是世界過去幾十年來繁榮的基礎，也是各國持續共同發展的必經之路，把相互依存武器化只會自我孤立、損人害己，高築關稅壁壘勢必引發國際經貿氣滯血瘀，顛覆世界經濟健康發展，《斯穆特-霍利關稅法》加劇大蕭條的殷鑑不遠。大河沒水小河幹，全球產供鏈梗阻，將導致各國商品短缺、物價飆升，傷害各方切身福祉，治本之策是行氣血、通經絡，讓世界經濟之水流起來、活起來。

謝鋒又稱，中醫藥陰陽平衡、調和致中的博大智慧，為中美人民增進理解、求同存異提供了正確思路。地球容得下中美兩國，應該和平共存而不是迎頭相撞，彼此成就而不是兩敗俱傷。中美人民對身體健康、美好未來的追求是相通的，中醫藥成為促進人文交流的亮麗名片，美國已故前總統尼克遜在中美「破冰之旅」期間用針刺麻醉術曾引發全美轟動，美國博主「甲亢哥」不久前體驗把脈針灸，用一鏡到底的直播「破圈」展現東方療法的實效。

內地官媒旗下自媒體「玉淵譚天」周日（20日）發文指，國家電影局早前表示將適度減少美國影片進口數量，在美國服務業引起連鎖反應，未來這種趨勢很可能外溢，影響到其他相關行業，警告美方如果繼續一意孤行，在服務貿易上勢必遭遇更多反噬。